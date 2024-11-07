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Місяць чоловічого здоров’я. Лікарі назвали перші ознаки раку простати

Україна, Четвер 07 листопада 2024 18:00
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Місяць чоловічого здоров’я. Лікарі назвали перші ознаки раку простати Фото: рак простати входить найсмертельніших хвороб для чоловіків (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Листопад уже традиційно вважається місяцем чоловічого здоров’я. Причина в тому, що рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.

Докладніше про те, які є принципи турботи про чоловіче здоров’я, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

По всьому світу в листопаді проходить акція під назвою "Movember" - від moustache - вуса та november - листопад. Чоловіки відрощують вуса та бороди, щоб збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми чоловічого здоров’я.

Символом поінформованості про чоловіче здоров’я та рак простати є блакитна стрічка.

Зауважимо, що рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.

Ознаки раку простати

Спеціалісти Національної служби здоров'я України наголосили, що у разі перших ознак варто відразу звернутись до сімейного лікаря. Серед симптомів зокрема:

  • проблеми з сечовипусканням;
  • часте сечовипускання;
  • біль у спині, стегні чи тазу;
  • відчуття, що сечовий міхур спорожнився не повністю;
  • кров у сечі або спермі;
  • біль у кістках;
  • значне схуднення;
  • еректильна дисфункція ("імпотенція").

Сімейний лікар може виписати направлення до спеціаліста - уролога. Прийом за направленням є безоплатним у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

Уролог оглядає пацієнта, за потреби скеровує на додаткові обстеження. Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне цифрове дослідження, біопсію.

Як знизити ризик розвитку раку простати:

  • своєчасно звертайтеся до лікаря;
  • підтримуйте здорову масу тіла: запитайте у лікаря, що для вас означає здорова маса тіла, як її визначити;
  • регулярно займайтеся руховою активністю: виконуйте щонайменше 150 хв аеробної фізичної активності помірної інтенсивності впродовж тижня (їзда на велосипеді, плавання, швидка хода);
  • дотримуйтеся здорового харчування: споживайте більше овочів та фруктів - 400–600 г на добу. Обмежте вживання солі до 5 г на день та їжі з насиченими жирами і трансжирами (смажене, фастфуд, кондитерські вироби). Відмовтеся від напоїв з доданим цукром;
  • відмовтеся від вживання тютюну;
  • відмовтеся від алкоголю: запам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.

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При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Нагадаємо, що першою ланки допомоги при будь-якому захворюванні в Україні є сімейний лікар. Раніше РБК-Україна пояснило, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.

Крім того, наразі українці можуть безкоштовно здати аналізи, які їм призначив їх сімейний чи лікуючий лікар. Ба більше, безплатно робити аналізи можна навіть в приватних клініках. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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