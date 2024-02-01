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Місцями сніг і дощ, можливі шквали: прогноз погоди на 1 лютого

Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються дощі та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 лютого буде місцями зі снігом та дощем. Але опади очікуються лише у деяких регіонах нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на заході України та у Житомирській області очікуються мокрий сніг та дощ. На решті території - хмарно з проясненнями, але без опадів.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

  • на півночі: вдень 0 +5, вночі від +1 до -2 градусів;
  • на сході: вдень +2 +6, а вночі від 0 до -3 градусів;
  • на заході: вдень +2 +6 градусів, вночі від 0 до -5 градусів;
  • на півдні: вдень +4 +7, а вночі від 0 до -3 градусів;
  • у центрі: вдень +3 +8, а вночі від +1 до -3 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +3 +5 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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