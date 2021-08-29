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Миссия выполнима: BMW X7 Тома Круза угнали во время съемок нового эпизода "Миссия невыполнима"

Автор: Вадим Добровольский

Во время съемок седьмого эпизода "Миссия невыполнима" в Бирмингеме у Тома Круза угнали внедорожник BMW X7. Полиция быстро обнаружила автомобиль, но лежавшие в нем вещи актера пропали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время съемок седьмой части франшизы "Миссия Невыполнима" в Бирмингеме у Тома Круза, играющего в фильме главную роль, угнали BMW X7. Роскошный внедорожник был выделен звездному актеру для передвижения по городу.

Во время езды в машине с Крузом постоянно находился телохранитель, поэтому угонщики воспользовались моментом, когда автомобиль стоял припаркованным у отеля.

Как позже выяснилось, злоумышленников интересовал не сам BMW, а находившиеся в нем вещи кинозвезды. Местная полиция быстро обнаружила внедорожник в городке Сметвик по соседству с Бирмингемом, но вещей стоимостью, как сообщается, "тысячи фунтов" в салоне не было.

На данный момент полиция не теряет надежды найти преступников, проверяя записи с камер видеонаблюдения в местах, где машины была угнана и обнаружена.

Напомним, немецкий концерн Volkswagen решил отказаться от свиной колбасы карривурст в своих стороловых. Вместо этого намечен переход на вегетарианские и веганские блюда.

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BMWТом Круз