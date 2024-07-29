Місія ООН має розслідувати вбивство полонених в Оленівці, - Лубінець

У другу річницю теракту в Оленівці Лубінець закликав Організацію об’єднаних націй відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених.

Омбудсмен нагадав, що ще 3 серпня 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці. Через 5 місяців він розпустив місію зі встановлення фактів удару по колонії в Оленівці через відсутні гарантії безпеки!

"Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям. Однак ще одним фактором, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - наголосив він.

Водночас, за даними Лубінця, місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

"Я неодноразово намагався зустрітися з її учасниками і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову", - зазначив уповноважений ВР із прав людини.

Омбудсмен підкреслив, що злочин в Оленівці все ще залишається без покарання.

"Кожен, хто причетний до здійснення теракту, повинен понести найсуворішу відповідальність. Ми робимо все, аби це сталося якнайшвидше. Закликаю ООН та МКЧХ виконувати свій мандат та розслідувати теракт. Цей злочин не має терміну давності і його не вдасться "зам’яти"!", - сказав Лубінець.