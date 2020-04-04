Мировые цены на продовольствие упали из-за пандемии коронавируса

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Падение вызвано ожиданиями замедления темпов экономического роста, вызванного вводимыми правительствами стран ограничениями

Мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике", - сказал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается в Индексе цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла ФАО за месяц снизился на 12,0% процентов, причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло.

"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", - отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на 3,0% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года.

Индекс цен на мясо ФАО упал на 0,6%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Отметим, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Украина имеет шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран. Как отметил Сологуб, для этого Украина должна получить новую программу с МВФ, а также задействовать фискальные меры, увеличив дефицит госбюджета.