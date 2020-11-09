Мировые рынки взлетели до максимума на новостях о вакцине от COVID-19

Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Разрешение в США будет получено в течение месяца.

Об это сообщает агентство Reuters.

Рынки выросли, поскольку данные были расценены как крупная победа в борьбе с пандемией, унесшей жизни более миллиона человек и потрясшей мировую экономику. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, и фьючерсы, отслеживающие S&P 500, достигли рекордных максимумов.

Европейские фондовые индексы подскочили на 4% до мартовских максимумов, безопасная японская иена упала на 0,5%, а спотовые цены на золото упали на 1,2%.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что первоначальные данные крупного исследования свидетельствуют о том, что их вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%.

Компании отметили, что пока не обнаружили серьезных проблем с безопасностью, и ожидают получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США в конце этого месяца.

Многие на рынке видят в вакцине единственный способ запустить глобальную экономику, пытающуюся найти выход из худшего за десятилетия спада.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", оценивая риски от эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.