Мировые фондовые рынки реагируют падением на всплеск случаев COVID-19

Глобальные рынки акций начали неделю осторожно в понедельник, 28 июня. Азиатские и европейские рынки упали после всплеска числа случаев коронавируса в Азии в выходные дни, что негативно сказалось на настроениях инвесторов

Индекс MSCI All Country World Index, который отслеживает акции в 49 странах, снизился на 0,1% в Лондоне.

Фондовые рынки во всем мире на прошлой неделе и достигли рекордных высот, поскольку опасения по поводу будущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США пошли на убыль. Однако в понедельник растущее беспокойство по поводу распространения Delta-варианта вируса COVID-19 заставило фондовый рынок снижаться.

"В Европе быстрое распространение очень заразного варианта Delta вырисовывается в начале туристического периода", - сказала Софи Гриффитс, аналитик рынка OANDA, отметив, что европейские лидеры согласились усилить координацию ограничений на поездки после предупреждения канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Хотя никаких изменений в правилах не было согласовано, это заявление может открыть путь большему количеству стран последовать примеру Германии и помешать британским туристам путешествовать в Европу этим летом. Это станет серьезным ударом для авиакомпаний, туристических компаний и компаний", - добавил он.

Инвесторы обеспокоены всплеском коронавирусных инфекций в Азии из-за того, что Сидней оказался в карантине после того, как резко увеличилось количество случаев, связанных с очень заразным штаммом Delta.

Индонезия борется с рекордным количеством случаев заражения, в то время как изоляция в Малайзии будет продлена. Таиланд тоже объявил о новых ограничениях в Бангкоке и других провинциях.

Более слабая, чем ожидалось, инфляция в США и новости о двухпартийном соглашении об инфраструктуре США повысили аппетит к риску на прошлой неделе. План инфраструктуры оценивается в 1,2 триллиона долларов на восемь лет, из которых 579 миллиардов долларов - это новые расходы.

Цены на нефть достигли, а затем отскочили от максимумов, которые в последний раз наблюдались в октябре 2018 года, Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2% до 76,01 доллара за баррель, в то время как нефть в США упала на 0,1% до 73,97 доллара за баррель.