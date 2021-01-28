Мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года, - ООН

Фото: турист в аэропорту (freepik.com)

Всемирная туристическая организация при ООН заявила, что из-за пандемии коронавируса 2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю. Эксперты ожидают, что мировой туризм вернется к докоронавирусному уровню не раньше 2023 года.

Об этом говорится на сайте организации.

В организации отметили, что туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.

"Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% ... Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года", - заявили в ВТО.

Организация ожидает, что постепенное начало вакцинации от коронавируса поможет восстановить доверие туристов, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение 2021 года.

"Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, что был до пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возвращение к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже", - добавили в ВТО.

Напомним, в декабре прошлого года в ООН заявили, что за первые 10 месяцев 2020 году мировой туризм потерял 935 млрд долларов и скатился до уровня 1990 года.