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В мире возросло число погибших от коронавируса

Новости » Общество     04.02.2020 - 02:10
В мире возросло число погибших от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

Число жертв сейчас составляет 426 человек

Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек. Об этом сообщили власти здравоохранения китайской провинции Хубэй, передает CNN.

Отмечается, что в понедельник, 3 февраля, от коронавируса в китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека, что увеличило число жертв в эпицентре вспышки до 414 человек.

Всего в материковом Китае от вируса умерло 425 человек. Официальный глобальный список погибших теперь 426.

Власти подтвердили еще 2345 случаев заражения вирусом в провинциии Хубэй в понедельник. Таким образом, общее количество случаев в провинции достигло 13 тысяч 522.

Управление здравоохранения сообщило, что в Хубэй были госпитализированы 10 тысяч 990 пациентов, в том числе 576 в критическом состоянии. В мире зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения готовятся отправится в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса.

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