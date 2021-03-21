В мире за сутки обнаружили более полумиллиона случаев заражения COVID

В мире за последние сутки зафиксировали 513 797 случаев заражения коронавирусом. В лидерах Бразилия, США и Индия.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Бразилии - 90 570. Дальше идут США - 61382, Индия - 43 846 и Франция - 34 658.

Самое большое количество смертей за сутки также обнаружили в Бразилии - 2815. В лидерах США - 1524, Мексика - 613 и Италия - 401.

По общему числу случаев лидером остаются США - 29,4 миллиона случаев. В тройке Бразилия - 11,9 миллиона и Индия - 11,6 миллиона.