В мире за сутки почти 65 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в США

В мире 11 мая зафиксировали почти 65 тыс. новых заражений коронавирусной болезнью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировали 2,8 тыс. смертей от коронавируса. Больше всего, 758, в США.

Согласно статистике, наибольшее количество зараженных COVID-19 зафиксировали в США - более 13,6 тыс. На втором месте по числу зараженных Российская Федерация - более 11,6 тыс. В Италии, Франции и Германии фиксируют снижение числа заболевших. Там показатели на уровне 744, 453 и 638 соответственно.

РБК-Украина писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ослаблении введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений с 12 мая.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Напомним, ранее сообщалось, что уже более 1,5 миллиона жителей планеты выздоровели от заболевания коронавирусом. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Испании, Германии, Италии и Турции.