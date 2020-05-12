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В мире за сутки почти 65 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 01:56
В мире за сутки почти 65 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в США

В мире 11 мая зафиксировали почти 65 тыс. новых заражений коронавирусной болезнью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировали 2,8 тыс. смертей от коронавируса. Больше всего, 758, в США.

Согласно статистике, наибольшее количество зараженных COVID-19 зафиксировали в США - более 13,6 тыс. На втором месте по числу зараженных Российская Федерация - более 11,6 тыс. В Италии, Франции и Германии фиксируют снижение числа заболевших. Там показатели на уровне 744, 453 и 638 соответственно.

РБК-Украина писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ослаблении введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений с 12 мая.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Напомним, ранее сообщалось, что уже более 1,5 миллиона жителей планеты выздоровели от заболевания коронавирусом. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Испании, Германии, Италии и Турции.

Теги Новости Украины Коронавирус
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