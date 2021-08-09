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В мире сменились лидеры по числу новых случаев COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 7 августа, в мире диагностировали более 472 000 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений обнаружили в Иране, Индии, Великобритании.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в Иране зафиксировали более 69 000, в Индии - более 36 000 новых заражений, в Великобритании - более 27 000 случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индонезия и США.

Украина среди стран мира занимает 59 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 7 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 182 740 086 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 307 387 смертей от COVID-19.

Напомним, ранее в Китае заявили о рекордном количестве выявленных случаев нового штамма коронавируса "Дельта". Там за сутки зафиксировали 124 новых заражений.

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