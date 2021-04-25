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В мире сделали больше миллиарда прививок от коронавируса

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 07:33
В мире сделали больше миллиарда прививок от коронавируса Фото: 58% от всех вакцин сделали лишь в трех странах (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В мире сделали уже больше 1 миллиарда прививок вакцинами от коронавируса. Больше всего инъекций сделали в США.

Об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран.

Так, во всем мире введено более 1002 миллионов доз вакцины, что соответствует 13 дозам на каждые 100 человек.

При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.

По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106).

Как уточняет AFP, 58% доз вакцины получили жители трех стран: США (225,6 млн), Китая (216,1 млн) и Индии (138,4 млн).

Жители ЕС сделали 128 миллионов прививок, что соответствует 21% населения.

По данным портала Worldometer, в мире зарегистрировано 147,048 млн случаев коронавируса, 3,112 млн человек умерли.

Напомним, Евросоюз подпишет крупнейшее соглашение с производителем вакцины Pfizer. Там хотят закупить вакцину на несколько лет вперед для вакцинации жителей ЕС от коронавируса.

В то же время международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

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