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В мире сделали более 300 млн прививок от коронавируса, - Bloomberg

Автор: Игорь Литвиненко

В мире с начала появления вакцин сделали уже 312 миллионов прививок против коронавируса. Вакцинация началась уже в 116 странах.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, ежедневно в мире делают более 8 млн прививок от COVID-19.

При этом лидером по количеству сделанных прививок являются США (более 92 млн доз), Китай (52,5 млн), Великобритания (23,5 млн), Индия (22,6 млн) и Бразилия (11,1 млн). В странах Европейского союза ввели уже более 40 млн доз вакцин.

Относительно среднего количества сделанных вакцин по сравнению с населением, то здесь лидером остается Израиль, где вводят 96 доз вакцины на 100 человек. Далее идут Сейшельские Острова (85 доз на 100 человек) и Объединенных Арабские Эмираты (58 доз на 100 человек).

При этом количество введенных вакцин не равняется количеству привитых людей, так как часть пациентов получили уже по две прививки.

Напомним, в Украине с начала вакцинации прививку от COVID сделали более 19 тысячам человек. За вчера сделали 1171 прививку.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще к концу прошлой недели должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
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