В мире сделали более 300 млн прививок от коронавируса, - Bloomberg

По данным издания, ежедневно в мире делают более 8 млн прививок от COVID-19.

При этом лидером по количеству сделанных прививок являются США (более 92 млн доз), Китай (52,5 млн), Великобритания (23,5 млн), Индия (22,6 млн) и Бразилия (11,1 млн). В странах Европейского союза ввели уже более 40 млн доз вакцин.

Относительно среднего количества сделанных вакцин по сравнению с населением, то здесь лидером остается Израиль, где вводят 96 доз вакцины на 100 человек. Далее идут Сейшельские Острова (85 доз на 100 человек) и Объединенных Арабские Эмираты (58 доз на 100 человек).

При этом количество введенных вакцин не равняется количеству привитых людей, так как часть пациентов получили уже по две прививки.