В мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса, - ВОЗ

На сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

По ее словам, научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса и на данный момент начинаются их клинические испытания.

"Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень признательны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания", - подчеркнула Керхоув.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что, хотя работы по созданию вакцин ведутся с беспрецедентной скоростью, все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер предосторожности.

"Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, так это плохая вакцина", - сказал он.

"Нам предстоит столкнуться и с другой сложностью. Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех. Чтобы к этой вакцине был равный и честный доступ" , - добавил Райан.

Напомним, в США начали испытания вакцины от коронавируса на людях.

Ранее Китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.

Также сообщалось, что в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.