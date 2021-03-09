В мире прогнозируют стремительный экономический рост благодаря вакцинации

По прогнозу организации, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем в декабрьском прогнозе ОЭСР. Кроме того, в следующем году организация прогнозирует рост мирового ВВП на 4%.

"Глобальные экономические перспективы значительно улучшились в последние месяцы. Этому способствовали постепенное применение эффективных вакцин, объявление дополнительной фискальной поддержки в некоторых странах и признаки того, что экономики лучше справятся с мерами, призванными остановить распространение вируса", - говорится в отчете.

Однако, как отмечают в ОЭСР, для восстановления мировой экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание вакцинации от коронавируса по всему миру при соблюдении всех необходимых карантинных норм и социального дистанцирования.