В мире появились девять новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты", - заявила People's Vaccine ("Народная вакцина"), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах:

Стефан Бансель - генеральный директор Moderna (4,3 млрд долларов) Угур Сахин - генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долларов) Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna (2,2 млрд долларов) Нубар Айефан - глава Moderna (1,9 млрд долларов) Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, которая производит и пакует вакцины Moderna (1,8 млрд долларов,) Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna (1,6 млрд долларов) Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics (1,3 млрд долларов) Эту Дунсю - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1,2 млрд долларов) Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1 млрд долларов).

В дополнение к этим новым миллиардерам, восемь существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.

Менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт заявила, что "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".

"Эти вакцины финансировались за государственные средства и должны быть прежде всего глобальным общественным благом, а не частной возможностью получения прибыли. Нам нужно срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли наращивать объемы производства вакцин, снижать цены и вакцинировать мир", - добавила она.