В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19: лидируют США и Индия

Кроме того, в Великобритании - 35 847, в Бразилии - 30 529.

Украина с 727 случаями находится на 68 месте в мире между Иорданией и Черногорией. В Европе Украина на 22 месте.

11174 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 10 - среди европейских стран.