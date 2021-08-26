UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19: лидируют США и Индия

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 24 августа, в мире обнаружили 716 555 новых случаев COVID-19. В частности, в США - 171 737 новых случаев, в Индии - 46 397, в Иране - 39 983.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Кроме того, в Великобритании - 35 847, в Бразилии - 30 529.

Украина с 727 случаями находится на 68 месте в мире между Иорданией и Черногорией. В Европе Украина на 22 месте.

11174 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 10 - среди европейских стран.

Напомним, 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус