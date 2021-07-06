В мире обнаружили почти 185 млн случаев заражения COVID

По состоянию на утро вторника, 6 июля, в мире было зафиксировано более 184,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Украина занимает 17 место в общей статистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometer .

Согласно данным, в мире зафиксировано 184 931 978 случаев коронавируса, в том числе 4 000 610 – летальных, выздоровел 169 299 135 человек.

В то же время в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Также Всемирная туристская организация ООН пришла к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению международного туризма. Глобальная вакцинация, по мнению организации, позволит увеличить международную мобильность уже в ближайшие месяцы.