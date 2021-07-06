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В мире обнаружили почти 185 млн случаев заражения COVID

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 08:08
В мире обнаружили почти 185 млн случаев заражения COVID Фото: Украина занимает 17 место в общей статистике. (Thomas Lohnes/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

По состоянию на утро вторника, 6 июля, в мире было зафиксировано более 184,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Украина занимает 17 место в общей статистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometer.

Согласно данным, в мире зафиксировано 184 931 978 случаев коронавируса, в том числе 4 000 610 – летальных, выздоровел 169 299 135 человек.

Лидерами по числу заражений являются США (34 598 361), Индия (30 618 939), Бразилия (18 792 511), Франция (5 999 786), Россия (5 635 294).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Украина занимает 17 место в общей статистике.

В то же время в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Также Всемирная туристская организация ООН пришла к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению международного туризма. Глобальная вакцинация, по мнению организации, позволит увеличить международную мобильность уже в ближайшие месяцы.

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