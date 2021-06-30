В мире обнаружили более 182,5 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 30 июня в мире зафиксировали более 182,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 3,9 млн - летальные, выздоровели уже более 167,1 млн человек.
Об этом говорят данные сайта Worldometer.
Так, в мире выявлено 182 581 379 случаев коронавируса, в том числе 3 953 863 – летальных, выздоровело 167 177 916 человек.
Антилидерами по количеству случаев болезни в мире являются США (34 527 493), Индия (30 361 699), Бразилия (18 513 305), Франция (5 772 844), Россия (5 493 557), Турция (5 420 156).
Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта". Обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.