В мире коронавирусом заразились уже свыше 3,9 млн человек

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От начала пандемии в мире больше всего пострадали Соединенные Штаты

По состоянию на сегодня в мире зарегистрировали более 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Worldometer.

Как сообщается, в мире лабораторно подтверждено 3 917 564 случаев коронавируса, из которых 270 720 человек умерли и еще 1 344 120 выздоровели. От пандемии больше всего пострадали США, где зафиксировали 1 292 623 случая COVID-19, в частности 76 928 летальных и 217 250 выздоровели. Кроме того, в Испании и Италии зарегистрировали 256 855 и 215 858 случаев, а в Великобритании 206 715.

Также наибольшее число новых случаев за сегодня обнаружили в Мексике - 1 982 (29 616 всего), там же за новые сутки погибли 257 человек. Также более тысячи новых случаев зафиксировали в Пакистане, там сейчас насчитывается 25 837 больных.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в мире число людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, превысила 3,8 млн.

Кроме того в США переболевших коронавирусом COVID-19 граждан могут признать навсегда непригодными для службы в армии.

Вместе с тем, Правительство Эстонии готовится ко второй волне эпидемии коронавирус в стране.