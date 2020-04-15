В мире от коронавируса выздоровели более полумиллиона человек

Более полумиллиона жителей планеты уже выздоровели от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса worldometers, который отслеживает распространение болезни в мире.

По данным сервиса, по состоянию на вечер 15 апреля в мире подтверждено 504 644 случая выздоровления больных коронавирусом пациентов. Наибольшее количество выздоровевших в Китае (77 816), Германии (72 600) и Испании (70 853).

При этом жертвами болезни стали уже 130 930 жителей планеты. Лидерами по количеству умерших от коронавируса являются Соединенные Штаты (27 176), Италия (21 645), Испания (18 579), Франция (15 729) и Великобритания (12 868).

Общее количество случаев коронавирус в мире составляет 2 040 100. Больше всего случаев зафиксировано в Соединенных Штатах (619 331), Испании (177 633), Италии (165 155), Франции (143 303) и Германии (133 154).

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 3 потенциальные вакцины от коронавируса находятся на этапе клинических испытаний. При этом еще свыше 70 образцов сейчас разрабатываются.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 15 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3764 случая заболевания коронавирусом. При этом выздоровели от болезни уже 143 украинца. Умерли от коронавируса 108 пациентов.