В мире от коронавируса выздоровели более 55 тысяч человек

В мире 55 424 человека выздоровели после заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Всего в мире зафиксировано 98 387 случаев коронавируса. Большинство - 80,5 тысяч, зарегистрированы на материковой части Китая. Более тысячи случаев зафиксированы в Южной Корее (6284), Италии (3858) и Иране (3513).

Погибли от коронавируса 3383 человека в мире. Из них 2931 летальный случай в Китае, 148 - в Италии, и 107 - в Иране.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции коронавирусом заразился депутат французской Национальной ассамблеи парламента. Он находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

Также сообщалось, что 5 марта первую смерть от коронавируса зафиксировали в Великобритании. Скончался пожилой пациент, который был доставлен в больницу 4 марта, где у него обнаружили коронавирус.

Кроме этого во Всемирной здравоохранительной организации сообщили, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.