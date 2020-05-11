В мире от коронавируса выздоровели более 1,5 млн человек

По состоянию на 11 мая количество случаев выздоровления от коронавируса в мире превысило 1,5 миллиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис worldometers, который отслеживает распространение болезни.

По последним данным, выздоровели от заболевания коронавирусом уже 1 508 424 жителя планеты. Больше всего случаев выздоровления зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (256 910), Испании (177 846), Германии (145 600), Италии (105 186) и Турции (92 691).

Отметим, что умерли от коронавируса уже 284 816 человек, а общее количество случаев инфицирования составляет 4 220 901. Странами-лидерами по количеству случаев являются США, Испания, Британия, Россия, Италия, Франция, Германия и Бразилия.

Напомним, 9 мая общее количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев было зарегистрировано в США - 1 327 420, далее шли Испания и Италия.

Также РБК-Украина писало, что Российская Федерация вышла на третье место по количеству случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на сегодня в России официально подтверждено 221 344 случаев заражения коронавирусом.