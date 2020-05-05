В мире от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов

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PEC начала освещать информацию об умерших журналистах, чтобы отдать им дань уважения

В мире от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 55 журналистов. Об этом сообщает Press Emblem Campaign (PEC).

Как сообщается, во время пандемии в 23 странах мира от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов. Сейчас безопасность работников СМИ находится под угрозой, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов.

Организация начала освещать информацию о журналистах, которые умерли от болезни с начала марта, чтобы почтить погибших.

Напомним, число смертей из-за коронавируса COVID-19 в мире превысило 250 тыс. По данным, в мире зафиксировано 3 635 934 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 187 420 человек выздоровели. Лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса остаются США.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не странным" случай COVID-19, который обнаружили во французской больнице в декабре прошлого года.