ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мире от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 15:18
В мире от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

PEC начала освещать информацию об умерших журналистах, чтобы отдать им дань уважения

В мире от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 55 журналистов. Об этом сообщает Press Emblem Campaign (PEC).

Как сообщается, во время пандемии в 23 странах мира от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов. Сейчас безопасность работников СМИ находится под угрозой, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию на местах и доносить факты, посещая больницы, опрашивая политических, экономических и научных деятелей и врачей, медсестер и пациентов.

Организация начала освещать информацию о журналистах, которые умерли от болезни с начала марта, чтобы почтить погибших.

Напомним, число смертей из-за коронавируса COVID-19 в мире превысило 250 тыс. По данным, в мире зафиксировано 3 635 934 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 187 420 человек выздоровели. Лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса остаются США.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер назвал "не странным" случай COVID-19, который обнаружили во французской больнице в декабре прошлого года.

Эстония начнет ослаблять карантинные меры с 11 мая В Литве хотят продлить карантин на две недели с послаблениями
Новости Украины журналистыCOVID-19Коронавирус
News
On Top