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В мире от коронавируса умерли более 60 тысяч человек

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 19:46
В мире от коронавируса умерли более 60 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Италии зафиксировали более 14 тысяч летальных случаев

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в мире превысило сегодня 60 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса worldometers, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19.

По данным сервиса, по состоянию на вечер 4 апреля в мире зафиксировано 61 714 смертей, связанных с заболеванием коронавирусом. Наибольшее количество летальных случаев наблюдается в Италии (14 681), Испании (11 744), Соединенных Штатах (7 847), Франции (6 507) и Британии (4 313).

Кроме того, общее количество случаев заражения коронавирусом за сутки выросло более чем на 150 тысяч и достигло отметки в 1 154 925. Выздоровели от коронавируса уже 240 330 жителей планеты.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине было подтверждено 1096 случаев заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине возросло до 28. Выздоровели от заболевания COVID-19 уже 23 украинца.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик вспышки коронавируса в Украине прогнозируется 14-15 апреля. Стремительное распространение коронавируса может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту летальных исходов.

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