В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек

В мире количество летальных случаев в связи с коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч, заразились более 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данный статистики по распространению коронавируса в мире Worldometers.

Согласно данным, по состоянию на 19:30 10 апреля в мире умерли 100 260 человек. За нынешние сутки в мире подтвердили 4568 новых смертей от COVID-19. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано Италии (18 849), США (17 919), Испании (15 970) и Франции (12 210). При этом за последние сутки наибольшее количество новых смертей подтвердили в США (1228) и Великобритании (980).

Всего в мире заразились коронавирусом 1 млн 647 тыс. 635 человек. Лидером по количеству инфицированных COVID-19 являются США - 478 109 человек. Более 100 тысяч случаев подтверждены в Испании - 157 053, Италии - 147 577, Германии - 119 624, и Франции - 117 749.

Излечились от коронавируса 369 116 пациентов. На данный момент активными являются 1 млн 178 тыс. 259 инфицированных, из них 49 723 в критическом состоянии.

Отметим, в Украине по последним данным Министерства здравоохранения было подтверждено 2203 случая коронавируса. За прошлые сутки зафиксировали 311 новых случаев. Всего в стране по состоянию на утро 10 апреля умерли 69 человек с COVID-19, 61 украинец выздоровел.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о замедлении пандемии коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции.