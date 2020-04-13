В мире заразились коронавирусом более 1,8 млн человек

На сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.

Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в США - свыше 560 тыс. из которых умерли около 22 тыс. и более 32 тыс. выздоровели. Также вслед за США следуют Испания, где количество заражений составляет более 166 тыс. и Италия - 156 тыс. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.

Как отмечается, всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели.

Напомним, в Британии количество летальных случаев, связаних с коронавирусом, возросло до 10 тыс. При этом статистика не включает данные об умерших за пределами больниц.

Кроме того, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 2777 случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей возросло до 83, среди которых 40 мужчин и 43 женщины. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 второй день превышает смертность и на сегодня составляет 89 человек.

РБК-Украина ранее сообщало, что скорость распространения коронавируса в мире продолжает расти. Количество больных приближается к 2 млн. Для борьбы с пандемией страны продлевают карантинные ограничения, а в Украине прогнозируют оптимистичный сценарий с инфицированием не более 2% населения.