В мире ежедневно фиксируют более 160 тысяч новых случаев COVID-19, - ВОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В июне зафиксировали 60% всех случаев коронавируса в мире

В июне зафиксировали больше половины всех случаев заражения COVID-19. Такие данные могут говорить о том, что пандемия ускоряется.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Guardian.

По его словам, пандемия продолжает ускоряться, за прошедшую неделю ежедневно фиксировали более 160 тысяч новых случаев COVID-19.

При этом он напомнил, что "комплексный подход" к борьбе с пандемией - лучший способ взять ситуацию с коронавирусом под контроль.

"Страны, которые ввели карантинные меры, включая отслеживание контактов, изоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим, "подавили передачу коронавируса и спасли жизни", - отметил глава ВОЗ.

Также в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось достичь прогресса в сдерживании болезни.

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Автор: РБК-Украина