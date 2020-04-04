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В мире число зараженных коронавирусом превысило миллион

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 05:50
В мире число зараженных коронавирусом превысило миллион
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Число жертв коронавируса в мире подходит к 59 тысяч

Количество зараженных коронавирусом во всем мире по состоянию на 5:30 4 апреля превысило миллион человек. Об этом сообщает центр Джона Хопкинса в США.

Уточняется, что с начала вспышки инфекции COVID-19 подтвердили у 1 098 848 человек. Количество жертв - 58 тысяч 901 человек. Вылечиться смогли 225 тысяч 942 человека.

В США уже подтверждено 276,9 случаев инфицирования. Также большое количество зараженных в Италии и Испании обнаружили - по 120 тысяч больных. Свыше 91 тысяча больных - в Германии, в Китае - диагностировали коронавирус в 82,5 тысяч.

Большое количество больных во Франции - 65,2 тысяч, в Иране - 53,1 тысяч, в Великобритании - 38,6 тысяч. В Турции почти 21 тысяча больных.

Наибольшее количество летальных случаев в Италии - умерли 14,6 тысяч человек. В Испании - 11,1 тысяч смертей, во Франции - 6,5 тысяч летальных случаев, в Великобритании - 3,6 тысяч, в Иране - 3,3 тысяч умерших.

Напомним, за рубежом вследствие заражения коронавирусной инфекцией умерли пятеро граждан Украины. от начала эпидемии от инфекции смогли вылечиться 11 украинцев.

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