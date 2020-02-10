В мире число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, подтверждено более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом передает агентство CGTN.

Отмечается, что за сутки в Китае зарегистрировано 3073 новых заразившихся. Коронавирус подтвержден у 40 235 человек, в том числе 36 - в Гонконге, 10 - в Макао и 18 - в Тайване.

Зарегистрировано 909 смертей, в том числе один случай в Гонконге. Из больниц выписаны 3283 человека. Еще у 23 тысяч 589 человек есть подозрения на заражение.

Напомним, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно были подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

Добавим, как сообщило Министерство здравоохранения Украины 9 февраля, гражданин Украины оказался одним из заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.