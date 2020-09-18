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В мире уже более 950 тысяч смертей от коронавируса

Пятница 18 сентября 2020 07:06
В мире уже более 950 тысяч смертей от коронавируса
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на утро 18 сентября в мире от коронавируса умерли 950 555 человек. Всего коронавирусом заразились более 30,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Кроме того, более 22 млн человек преодолели болезнь. Еще 7,3 млн случаев остаются активными.

Больше всего зараженных коронавирусом в США. Там болезнь добралась до 6,8 млн человек. На втором месте Индия с более 5,2 млн зараженных. В тройке "лидеров" также уверенно держится Бразилия, где заразились более 4,4 млн жителей страны.

Самая высокая смертность от коронавируса в США (202 тысяч) и Бразилии (135 тысяч).

Напомним, в Индии за последние сутки зарегистрировано почти 100 тысяч зараженных коронавирусом. Еще более тысячи человек умерли от этой болезни.

Ранее ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.

Также в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство.

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