ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В мире более 90 тысяч медработников инфицированы COVID-19, - ICN

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 16:59
В мире более 90 тысяч медработников инфицированы COVID-19, - ICN
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом оценка инфицированных может быть занижена

В среду, 6 мая, Международный совет медсестер (ICN) заявил, что в мире более 90 000 медицинских работников инфицированы COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения. При этом отмечается, что предоставленные данные не охватывают все страны мира.

"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения. Последний раз ВОЗ публиковала такие данные 11 апреля. Тогда инфицированными считались 22 тысячи медицинских работников.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что первые заражения COVID-19 в мире могли произойти еще в декабре.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 детей и у 72 медиков. В целом по стране коронавирусом заболели 13 184 человека.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая В Индии зафиксировали вспышку COVID-19 среди полицейских
Новости Украины Коронавирус
News
On Top