В мире уже более 10 млн зараженных коронавирусом

Более 10 млн инфицированных коронавирусом зафиксировали в мире. Всего с начала пандемии умерли 501 262 человек и 5 464 271 человек выздоровел.

Такие данные приводит портал Worldometer.

Точное число зараженных, по состоянию на 9:00, в мире составляет 10 080 969.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России зарегистрировано 627 646 заболевших.

Уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в США он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.

Напомним, в Украине динамика распространения коронавируса увеличивается. В частности, в пятницу был зафиксирован очередной антирекорд, который превысил число 1000.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал существенный рост показателя заболеваемости коронавирусом в Украине за последние 10 дней.

После этого Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то получим пик заболевания прямо посреди лета.