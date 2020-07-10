В ВОЗ объяснили, как коронавирус влияет на курильщиков

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире насчитывается около 1,3 млрд курильщиков. Факты доказывают, что курильщики более уязвимы к развитию тяжелой формы COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, курение ежегодно убивает 8 миллионов человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить, поскольку курильщики особо подвержены заболеванию тяжелой формой коронавируса. Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавится от никотиновой зависимости.

"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиардам людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - заявил Гебреисус.

Он уточнил, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таким как никотин-заместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

Напомним, ранее Госстат назвал количество курильщиков в Украине.

Также сообщалось, что, согласно данным Минздрава, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. А как известно, курение вызывает рак легких.

В Минздраве также заявляли, что сигаретный дым ухудшает течение коронавирусной инфекции, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний.