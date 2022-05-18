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Мир выработал иммунитет к России. Кремлю не удалось всех перессорить, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время нападения на Украину, Российская Федерация рассчитывала поссорить весь мир. Однако, Кремль не ожидал, что все уже выработали иммунитет к его информационным операциям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Чего не ожидали в России, нападая на Украину? Объединения украинцев и единства Запада. Стратегическая цель Кремля сегодня - всех перессорить. Украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Хорошая новость в том, что у них не получится. Мир выработал иммунитет к российским информационным операциям",- заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, Российская Федерация начала оправдаться за войну в Украине. Чтобы хоть как-то объяснить геноцид украинцев Кремль называет это "предохранительным отпором агрессии" и "вынужденной превентивной мерой".

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