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В Минздраве заявляют о проблеме с тестированием на коронавирус в Киевской области

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 14:58
В Минздраве заявляют о проблеме с тестированием на коронавирус в Киевской области
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Ляшко, срабатывает человеческий фактор

Министерство здравоохранения фиксирует проблему с тестированием на коронавирус в Киевской области. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в связи с этим планируется командировка специалистов министерства в область.

"Проблему с тестированием мы видим в Киевской области, поэтому в ближайшее время планируем командировку в область, потому что эти проблемы надо решить. Мы видим, что срабатывает человеческий фактор или определенное отсутствие организации, и это приводит к тому, что мы можем недоопределять определенных больных в определенной области", - сообщил замминистра.

Также Ляшко объяснил, почему возникли проблемы с тестированием в Николаевской области.

"В Николаевской области на время проверки вопрос заключался не в том, что они нарушают алгоритмы, а в том, что не до всех доводятся эти алгоритмы. Они медленно обновляли информацию о новых алгоритмах. Мы обновляем алгоритмы, направляем их в департаменты здравоохранения, через НСЗУ информируем семейных врачей", - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что в некоторых случаях это дает сбой, и во время консультаций по телефону или встречи с пациентом врачи не перестраиваются на работу по новым алгоритмам.

"Это может приводить к тому, что некоторые больные не вовремя попадали на тестирование", - добавил замминистра.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине за сутки проводят до трех тысяч лабораторных тестирований на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.

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