ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве заявили о вспышке коронавируса на судне "София"

Украина, Суббота 11 июля 2020 18:05
В Минздраве заявили о вспышке коронавируса на судне "София"
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В министерстве не уточнили, кому принадлежит судно

На судне "София" произошла вспышка коронавируса. Экипаж находится на карантине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины.

По словам Степанова, заболевание коронавирусом подтвердили у большинства членов команды судна. Сейчас больные находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, ведомство определило маршруты для их госпитализации в случае необходимости.

Отметим, в пресс-релизе Офиса президента не объясняется, кому именно принадлежит судно "София", а также где оно находится.

Напомним, в апреле коронавирус обнаружили у большинства пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer, который направлялся в Антарктиду и Южную Джорджию.

Кроме того, в апреле из-за вспышки коронавируса на круизном лайнере Carnival Elation у берегов Флориды застряли 250 граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинысудноКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь