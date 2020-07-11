В Минздраве заявили о вспышке коронавируса на судне "София"

В министерстве не уточнили, кому принадлежит судно
На судне "София" произошла вспышка коронавируса. Экипаж находится на карантине.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины.
По словам Степанова, заболевание коронавирусом подтвердили у большинства членов команды судна. Сейчас больные находятся под наблюдением врачей.
Кроме того, ведомство определило маршруты для их госпитализации в случае необходимости.
Отметим, в пресс-релизе Офиса президента не объясняется, кому именно принадлежит судно "София", а также где оно находится.
Напомним, в апреле коронавирус обнаружили у большинства пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer, который направлялся в Антарктиду и Южную Джорджию.
Кроме того, в апреле из-за вспышки коронавируса на круизном лайнере Carnival Elation у берегов Флориды застряли 250 граждан Украины.