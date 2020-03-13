В Минздраве уточнили состояние больной с коронавирусом в Радомышле

Состояние больной коронавирусом жительницы Радомышля улучшилось, сейчас она стабильная. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 71-летней женщины была диагностирована пневмония. Сегодня утром у женщины начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания.

"Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог", - добавили в Минздраве.

Кроме того, под наблюдением врачей находятся близкие родственники больной и лица, с которыми она контактировала. Работа по проверке контактных лиц пока продолжается.

Напомним, сегодня утром на заседании Житомирской ОГА сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом жительницы области. Чиновники отмечали, что женщина находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также РБК-Украина писало, что в Радомышле после обнаружения коронавируса местные власти приняла решение о введении ограничительных мер. В городе закроют все рынки и прекратят движение общественного транспорта, с целью локализации заболевания.

Как известно, 12 марта в Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом до трех человек. В частности, новый случай заболевания был подтвержден у 71-летней жительницы Радомышля. Заболевшая недавно вернулась из Польши.