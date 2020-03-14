В Минздраве уточнили слова министра про уязвимость пенсионеров к коронавирусу

Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец призвал украинцев уделить больше внимания пожилым родителям. Об этом говорится в сообщении относительно уязвимости пенсионеров к коронавирусу, опубликованном на сайте министерства, передает РБК-Украина.

"Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации было обсуждено много важных вопросов, среди которых продолжение медреформы и ситуация вокруг распространения коронавируса в Украине. Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста", - говорится в сообщении.

По словам министра Емца, в соответствии с мировой тенденцией и медицинскими исследованиями, именно люди преклонного возраста имеют самый высокий риск заражения коронавирусом.

“Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период быть особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше всего требуют внимания и заботы. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина”, - подчеркнул Илья Емец.

Напомним, всего в стране официально подтверждено три случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.