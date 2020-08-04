В Минздраве спрогнозировали, когда будет вспышка коронавируса в Украине

Тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. В Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

Отметим, в Украине фиксируют рост количества новых случаев коронавируса, за сутки заразились более 1000 человек.

Напомним, в Украине начали действовать правила зонального карантина.