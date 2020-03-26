В Минздраве создан штаб по противодействию коронавирусу

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавируса

В Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщила представительница Минздрава во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в министерстве состоялось первое заседание штаба по противодействию коронавирусу.

"Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом. Организовать их работу и назначить руководителей. Также уже были первые задания и поставлена ​​задача до конца дня их выполнить", - заявила представитель Минздрава.

В частности, на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это - Минздрав, ГСЧС, Государственная погранслужба и Нацполиция.

По словам представительницы министерства здравоохранения, штаб будет работать круглосуточно.

"Главный санитарный врач провел селекторное совещание с руководителями областных структурных подразделений МВД и главный санврач области по вопросу самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на нее. Соответственно, было проговорено подписание этого соглашения, а также контроль соблюдения самоизоляции работниками Нацполиции", - заявила она.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Как писало РБК-Украина, координационный штаб для предупреждения распространению коронавируса создали в Офисе генпрокурора.

Минздрав утром обнародовал данные, согласно которым в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в министерство поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.