В Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения создали медицинских 567 бригад, которые будут выезжать для проведения теста на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, бригады будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

"Моим распоряжением председателя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было поручение создать мобильные бригады. В каждой области, в каждом районе. Они созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано уже 567. Это именно те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы. А потом передавать их в лаборатории. Система организована, алгоритмы работают", - заявил Ляшко.

Кроме этого, Министерство здравоохранения призвало граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус. В ведомстве пообещали обеспечить тестами тех, кто в этом нуждается.

Напомним, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480. За последние сутки в Украине подтвердили 62 новых случая заболевания.

Напомним, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин.