В Минздраве сказали, как будет работать очередь на вакцинацию

"Когда приезжает новая вакцина, мы логистически, исходя от того, сколько и где людей записалось, отгружаем эту вакцину на регион. За то время, пока она доезжает, тем, кто оставил заявку, приходит сообщение с возможностью выбрать место и время вакцинации", - объяснил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Он добавил, что не раньше, чем середина-конец лета такая работа будет начата.

"Сейчас приоритет - провакцинировать те группы населения, которые у нас есть в первых этапах вакцинации", - сказал Кучер.

Замминистра отметил, что более точные сроки зависят от того, насколько поставщики вакцин будут придерживаться оговоренных сроков поставок. По его словам, предварительная запись через "Дію" или контакт-центр не нужна для медиков, военнослужащих, людей из домов престарелых, соцработников, педагогов и сотрудников госорганов. О возможности сделать прививку им сообщит их работодатель или руководитель учреждения.