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В Минздраве сказали, как будет работать очередь на вакцинацию

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В Украине с 1 марта запустили предварительную запись на вакцинацию против коронавируса через портал "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения. При этом запись подвязана под поставку вакцин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укол вне очереди. Как в Украине пытаются спасти кампанию вакцинации".

"Когда приезжает новая вакцина, мы логистически, исходя от того, сколько и где людей записалось, отгружаем эту вакцину на регион. За то время, пока она доезжает, тем, кто оставил заявку, приходит сообщение с возможностью выбрать место и время вакцинации", - объяснил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Он добавил, что не раньше, чем середина-конец лета такая работа будет начата.

"Сейчас приоритет - провакцинировать те группы населения, которые у нас есть в первых этапах вакцинации", - сказал Кучер.

Замминистра отметил, что более точные сроки зависят от того, насколько поставщики вакцин будут придерживаться оговоренных сроков поставок. По его словам, предварительная запись через "Дію" или контакт-центр не нужна для медиков, военнослужащих, людей из домов престарелых, соцработников, педагогов и сотрудников госорганов. О возможности сделать прививку им сообщит их работодатель или руководитель учреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что на вакцинацию от коронавируса в Украине записались уже более 127 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Украине вакцинация от COVID идет не по плану.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавируса
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