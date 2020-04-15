В Минздраве рассказали, возможна ли новая волна заражений коронавирусом осенью

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что осенью возможна новая волна заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ".

Он подчеркнул, что пока неизвестно, как поведет себя вирус.

"Да, все возможно (новая волна, - ред.). Но нужно понять: этот вирус новый. Как он себя поведет? Вот прошлый SARS (вызвавший эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 гг.) полностью потерял свою иммуногенность и не пошел на страны Европы. MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2015) сильно не распространился, но отличался высокой летальностью", - рассказал главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что были надежды, что новый коронавирус не пойдет дальше Азии.

"Все надеялись, что COVID перекрутится в Азии, потеряет свою иммуногенность и его сил на большее не хватит. Но мы видим, что он сейчас творит в Европе", - сказал он.

Напомним, в Украине за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 392 человека, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве.

Как писало РБК-Украина, в Украине заражены коронавирусом 3764 человека. За последние сутки зафиксировано 392 новых случая инфицирования и 10 смертей от COVID-19.