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В Минздраве рассказали, когда вакцину AstraZeneca привезут в Украину

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca прибудут в Украину уже через несколько дней. А именно в течение 20-22 февраля.

Об этом рассказал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает "Громадське".

Он отметил, что деньги на вакцину еще не потратили. Их отдадут только тогда, когда препарат будет в Украине.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - сказал представитель Минздрава.

По словам Литовки, компания-поставщик обещала, что вакцина поступит 18-25 февраля. При этом Минздрав не влияет полностью на поступление препарата.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

Он отметил, что Кабинет министров все же рассчитывает на получение первых партий вакцины в феврале.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцина
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