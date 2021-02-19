В Минздраве рассказали, когда вакцину AstraZeneca привезут в Украину

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca прибудут в Украину уже через несколько дней. А именно в течение 20-22 февраля.

Он отметил, что деньги на вакцину еще не потратили. Их отдадут только тогда, когда препарат будет в Украине.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - сказал представитель Минздрава.

По словам Литовки, компания-поставщик обещала, что вакцина поступит 18-25 февраля. При этом Минздрав не влияет полностью на поступление препарата.