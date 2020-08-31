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В Минздраве рассказали, как ухудшилась динамика по коронавирусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом. При этом количество проводимых тестирований выросло почти в 2,5 раза.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в течение прошлой неделе госпитализированы были 2829 человек из-за коронавируса. При этом в период с 18 по 24 мая количество госпитализаций составляло 749.

"Вы видите, что больше, чем в три раза, почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются", - сказал Степанов.

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Он добавил, что всего за прошлую неделю было подтверждено 14 458 случаев COVID-19, что почти на 4 тысячи больше, чем двумя неделями ранее, когда было зафиксировано 10 863 новых случая.

При этом за последние 7 дней было сделано 124 929 ПЦР-тестирований, тогда как в мае за неделю проводили чуть более 58 тысяч тестов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 2145 новых случаев COVID-19, общее количество больных превысило 121 тысячу.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат больных коронавирусом, в связи с возможным отсутствием лекарств.

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