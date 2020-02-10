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В Минздраве рассказали о судьбе инфицированного коронавирусом украинца

Новости » Общество     10.02.2020 - 10:46
В Минздраве рассказали о судьбе инфицированного коронавирусом украинца
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Украинец проведет в изоляции как минимум 14 дней

Украинец, который заразился коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess, находится в японской больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как отмечается, вчера на борту круизного лайнера Diamond Princess у украинца была обнаружена острая респираторная болезнь, которая, по данным медиков, вызвана коронавирусом 2019-nCoV.

"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера впервые у украинца обнаружили коронавирус. Речь идет о гражданине Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess. Данные больного коронавирусом гражданина не разглашаются. Всего на лайнере находится 25 украинцев.

Сейчас, как известно, на лайнере Diamond Princess, который помещен на карантин в порту в японском городе Йокогама коронавирус уже установлен у 130 человек.

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