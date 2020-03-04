В Минздраве рассказали о состоянии зараженного коронавирусом

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Об этом сообщил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Ляшко рассказал, что мужчина находится под наблюдением врачей.

"Сегодня он (мужчина, - ред.) находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется, мужчина чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением врачей", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что жителя Черновцов с коронавирусом госпитализировали в инфекционное отделение еще 29 февраля. Симптомы болезни у него проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.

Также Ляшко заявил, что зараженный мог контактировать, предварительно, с 10 людьми. По его словам, процесс четко контролируется эпидемиологами.

Напомним, сегодня, 3 марта, в Украине впервые зафиксировали коронавирус. В школах Черновцов после выявления коронавируса у жителя города усилили меры безопасности. Вместе с тем, на данный момент учебный процесс в школах продолжается. При этом, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей, у которых есть температура и симптомы гриппа.